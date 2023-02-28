Девяткина Аксинья Семёнова
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Девяткин Климент Иларионович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Девяткин Кондратий Климентьев
Отец ребёнка: Девяткин Климент Иларионович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Девяткин Степан Климентьев
Отец ребёнка: Девяткин Климент Иларионович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Старкина Анна Климентьевна
Отец ребёнка: Девяткин Климент Иларионович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Девяткин Афанасий Клементьев
Отец ребёнка: Девяткин Климент Иларионович
Место жительства
1858
34 на момент переписи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Девяткин Емельян Клементьев
Отец ребёнка: Девяткин Климент Иларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно