Девяткина Аксинья Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДевяткина Аксинья Семёнова

Девяткина Аксинья Семёнова

avatar

Место рождения

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Девяткин Иван Климентьев

Отец ребёнка: Девяткин Климент Иларионович

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Девяткин Кондратий Климентьев

Отец ребёнка: Девяткин Климент Иларионович

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Девяткин Степан Климентьев

Отец ребёнка: Девяткин Климент Иларионович

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Старкина Анна Климентьевна

Отец ребёнка: Девяткин Климент Иларионович

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Девяткин Афанасий Клементьев

Отец ребёнка: Девяткин Климент Иларионович

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
34 на момент переписи
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Девяткин Емельян Клементьев

Отец ребёнка: Девяткин Климент Иларионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Девяткин Климент Иларионович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close