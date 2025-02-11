Девяткин Афанасий Клементьев
мужской, родился 1858, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецДевяткин Климентий Ларионов21.01.1823 г.р.
МатьДевяткина Аксинья Семёнова1824 г.р.
Супруги
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.04.1876
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно