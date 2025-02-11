Девяткин Афанасий Клементьев 1858 — найти родственников по фамилии на Familio

Девяткин Афанасий Клементьев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1858, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Девяткин Климентий Ларионов21.01.1823 г.р.
Мать
Девяткина Аксинья Семёнова1824 г.р.
Супруги
Девяткина (Гараева) Евдокия Константинова1854 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Девяткин Климентий Ларионов

Мать: Девяткина Аксинья Семёнова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

53

Бракосочетание
11.04.1876

Жена: Девяткина (Гараева) Евдокия Константинова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.