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Старкин Архип Яковлевич

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Место рождения

Никитино, Николаевский район, Ульяновская область, Россия

Дата рождения

29.08.1894

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1894

Отец: Старкин Яков Яковлевич

Мать: Старкина Анна Климентьевна

Никитино, Николаевский район, Ульяновская область, Россия
Крещение
30.08.1894
Михаило Архангельская церковь села Никитино
Бракосочетание
04.?.1916

Жена: Старкина Агриппина Прокопьевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.04.1917

Дочь: Мария Архиповна

Мать ребёнка: Старкина Агриппина Прокопьевна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Старкин Виктор Архипович

Мать ребёнка: Старкина Агриппина Прокопьевна

Ульяновская обл., Россия
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Благова Антонина Архиповна

Мать ребёнка: Старкина Агриппина Прокопьевна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Курлыкова Елена Архиповна

Мать ребёнка: Старкина Агриппина Прокопьевна

Рождение ребёнка
27.04.1929

Сын: Старкин Иван Архипович

Мать ребёнка: Старкина Агриппина Прокопьевна

Россия
Рождение ребёнка
20.11.1932

Сын: Старкин Николай Архипович

Мать ребёнка: Старкина Агриппина Прокопьевна

Комаровка, Николаевский район, Ульяновская обл.
Рождение ребёнка
1935

Сын: Старкин Василий Архипович

Мать ребёнка: Старкина Агриппина Прокопьевна

Казань, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старкина Акулина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
1966
Самара, Россия
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