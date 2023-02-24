Старкин Архип Яковлевич
Место рожденияНикитино, Николаевский район, Ульяновская область, Россия
Дата рождения29.08.1894
Дата смерти1966
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
29.08.1894
Отец: Старкин Яков Яковлевич
Никитино, Николаевский район, Ульяновская область, Россия
Крещение
30.08.1894
Михаило Архангельская церковь села Никитино
Бракосочетание
04.?.1916
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.04.1917
Дочь: Мария Архиповна
Мать ребёнка: Старкина Агриппина Прокопьевна
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Старкина Агриппина Прокопьевна
Ульяновская обл., Россия
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Благова Антонина Архиповна
Мать ребёнка: Старкина Агриппина Прокопьевна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Курлыкова Елена Архиповна
Мать ребёнка: Старкина Агриппина Прокопьевна
Рождение ребёнка
27.04.1929
Мать ребёнка: Старкина Агриппина Прокопьевна
Россия
Рождение ребёнка
20.11.1932
Сын: Старкин Николай Архипович
Мать ребёнка: Старкина Агриппина Прокопьевна
Комаровка, Николаевский район, Ульяновская обл.
Рождение ребёнка
1935
Сын: Старкин Василий Архипович
Мать ребёнка: Старкина Агриппина Прокопьевна
Казань, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1966
Самара, Россия