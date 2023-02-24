Старкин Иван Архипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старкин Иван Архипович

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Место рождения

Россия

Дата рождения

27.04.1929

Дата смерти

2016

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1896 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1929

Отец: Старкин Архип Яковлевич

Мать: Старкина Агриппина Прокопьевна

Россия
Рождение ребёнка
03.12.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александра Константиновна

Рождение ребёнка
02.06.1956

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Александра Константиновна

Рождение ребёнка
24.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александра Константиновна

Инза, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Константиновна

Смерть
2016
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