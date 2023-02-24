Старкин Иван Архипович
Место рожденияРоссия
Дата рождения27.04.1929
Дата смерти2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1929
Россия
Рождение ребёнка
03.12.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Александра Константиновна
Рождение ребёнка
02.06.1956
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Александра Константиновна
Рождение ребёнка
24.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Александра Константиновна
Инза, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2016