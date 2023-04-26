Старкина (Абрамова) Агриппина Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старкина (Абрамова) Агриппина Прокопьевна

Место рождения

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

01.07.1896

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1896

Отец: Абрамов Прокопий Степанович

Мать: Абрамова Мавра Егорова

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Крещение
04.07.1896
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Восприемники того же села Григорий Михайлов и Матрона Матвеева
Бракосочетание
04.?.1916

Муж: Старкин Архип Яковлевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.04.1917

Дочь: (Старкина) Мария Архиповна

Отец ребёнка: Старкин Архип Яковлевич

Рождение ребёнка
1920

Сын: Старкин Виктор Архипович

Отец ребёнка: Старкин Архип Яковлевич

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Благова (Старкина) Антонина Архиповна

Отец ребёнка: Старкин Архип Яковлевич

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Курлыкова (Старкина) Елена Архиповна

Отец ребёнка: Старкин Архип Яковлевич

Рождение ребёнка
27.04.1929

Сын: Старкин Иван Архипович

Отец ребёнка: Старкин Архип Яковлевич

Рождение ребёнка
20.11.1932

Сын: Старкин Николай Архипович

Отец ребёнка: Старкин Архип Яковлевич

Рождение ребёнка
1935

Сын: Старкин Василий Архипович

Отец ребёнка: Старкин Архип Яковлевич

Смерть
1944

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