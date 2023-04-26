Старкина (Абрамова) Агриппина Прокопьевна
Место рождения
Дата рождения01.07.1896
Дата смерти1944
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1896
Крещение
04.07.1896
Восприемники того же села Григорий Михайлов и Матрона Матвеева
Бракосочетание
04.?.1916
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.04.1917
Дочь: (Старкина) Мария Архиповна
Отец ребёнка: Старкин Архип Яковлевич
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Старкин Архип Яковлевич
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Благова (Старкина) Антонина Архиповна
Отец ребёнка: Старкин Архип Яковлевич
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Курлыкова (Старкина) Елена Архиповна
Отец ребёнка: Старкин Архип Яковлевич
Рождение ребёнка
27.04.1929
Отец ребёнка: Старкин Архип Яковлевич
Рождение ребёнка
20.11.1932
Сын: Старкин Николай Архипович
Отец ребёнка: Старкин Архип Яковлевич
Рождение ребёнка
1935
Сын: Старкин Василий Архипович
Отец ребёнка: Старкин Архип Яковлевич
Смерть
1944