Абрамова Мавра Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1878
Отец ребёнка: Абрамов Прокопий Степанович
Рождение ребёнка
30.10.1879
Дочь: Матрёна Прокопьевна
Отец ребёнка: Абрамов Прокопий Степанович
Рождение ребёнка
11.06.1881
Дочь: Акулина Прокопьевна
Отец ребёнка: Абрамов Прокопий Степанович
Рождение ребёнка
01.10.1892
Отец ребёнка: Абрамов Прокопий Степанович
Рождение ребёнка
01.07.1896
Дочь: Старкина Агриппина Прокопьевна
Отец ребёнка: Абрамов Прокопий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно