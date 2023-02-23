Абрамова Мавра Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова Мавра Егорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Абрамов Яков Прокопьев

Отец ребёнка: Абрамов Прокопий Степанович

Рождение ребёнка
30.10.1879

Дочь: Матрёна Прокопьевна

Отец ребёнка: Абрамов Прокопий Степанович

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.06.1881

Дочь: Акулина Прокопьевна

Отец ребёнка: Абрамов Прокопий Степанович

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.10.1892

Сын: Абрамов Андрей Прокопьев

Отец ребёнка: Абрамов Прокопий Степанович

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.07.1896

Дочь: Старкина Агриппина Прокопьевна

Отец ребёнка: Абрамов Прокопий Степанович

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамов Прокопий Степанович

Смерть
Неизвестно
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