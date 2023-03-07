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Абрамов Прокопий Степанович

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Место рождения

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

До 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1861

Отец: Степан Абрамов

Мать: не указана

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Абрамов Яков Прокопьев

Мать ребёнка: Абрамова Мавра Егорова

Рождение ребёнка
30.10.1879

Дочь: Матрёна Прокопьевна

Мать ребёнка: Абрамова Мавра Егорова

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.06.1881

Дочь: Акулина Прокопьевна

Мать ребёнка: Абрамова Мавра Егорова

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.10.1892

Сын: Абрамов Андрей Прокопьев

Мать ребёнка: Абрамова Мавра Егорова

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.07.1896

Дочь: Старкина Агриппина Прокопьевна

Мать ребёнка: Абрамова Мавра Егорова

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абрамова Мавра Егорова

Смерть
Неизвестно
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