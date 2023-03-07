Абрамов Прокопий Степанович
Место рождения
Дата рожденияДо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1861
Отец: Степан Абрамов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1878
Мать ребёнка: Абрамова Мавра Егорова
Рождение ребёнка
30.10.1879
Дочь: Матрёна Прокопьевна
Мать ребёнка: Абрамова Мавра Егорова
Рождение ребёнка
11.06.1881
Дочь: Акулина Прокопьевна
Мать ребёнка: Абрамова Мавра Егорова
Рождение ребёнка
01.10.1892
Мать ребёнка: Абрамова Мавра Егорова
Рождение ребёнка
01.07.1896
Дочь: Старкина Агриппина Прокопьевна
Мать ребёнка: Абрамова Мавра Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абрамова Мавра Егорова
Смерть
Неизвестно