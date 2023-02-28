Степан Абрамов
Место рождения
Дата рожденияДо 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Сын: Абрамов Сергей Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1861
Сын: Абрамов Прокопий Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Матрёна Степановна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно