Абрамов Сергей Степанович 1861 — найти родственников по фамилии на Familio

Абрамов Сергей Степанович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1861, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Абрамов Степан Абрамов1824 г.р.
Мать
Абрамова Анна Михайлова1825 г.р.
Супруги
Абрамова Наталья Семёнова1859 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Абрамов Степан Абрамов

Мать: Абрамова Анна Михайлова

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абрамова Наталья Семёнова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.