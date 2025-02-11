Абрамов Сергей Степанович
мужской, родился 1861, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецАбрамов Степан Абрамов1824 г.р.
МатьАбрамова Анна Михайлова1825 г.р.
Супруги
Абрамова Наталья Семёнова1859 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Абрамов Степан Абрамов
Мать: Абрамова Анна Михайлова
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно