Курлыкова (Старкина) Елена Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурлыкова (Старкина) Елена Архиповна

Курлыкова (Старкина) Елена Архиповна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Старкин Архип Яковлевич

Мать: Старкина Агриппина Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курлыков Анатолий

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Смерть
2000
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close