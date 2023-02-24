Курлыкова (Старкина) Елена Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курлыков Анатолий
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Смерть
2000