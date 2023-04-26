Курлыков Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курлыков Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1926 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Курлыкова (Старкина) Елена Архиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2016
Причина смерти: Болезнь

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