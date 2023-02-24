Благова (Старкина) Антонина Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смерти2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Благов Виктор
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Благов Виктор
Развод
Неизвестно
Муж: Благов Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Благов Виктор
Смерть
2006