Благова (Старкина) Антонина Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Благова (Старкина) Антонина Архиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

2006

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1896 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Старкин Архип Яковлевич

Мать: Старкина Агриппина Прокопьевна

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Благов Виктор

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Благов Виктор

Развод
Неизвестно

Муж: Благов Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Благов Виктор

Смерть
2006
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