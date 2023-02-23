Благов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Благов Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Благова Антонина Архиповна

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Благова Антонина Архиповна

Развод
Неизвестно

Жена: Благова Антонина Архиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Благова Антонина Архиповна

Смерть
Неизвестно
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