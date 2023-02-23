Благов Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Благова Антонина Архиповна
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Благова Антонина Архиповна
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно