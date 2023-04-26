(Старкина (Беспалова)) Александра Константиновна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.12.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Старкин Иван Архипович
Рождение ребёнка
02.06.1956
Дочь: (Старкина) Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Старкин Иван Архипович
Рождение ребёнка
24.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Старкин Иван Архипович
Смерть
Неизвестно