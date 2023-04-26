(Старкина (Беспалова)) Александра Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Старкина (Беспалова)) Александра Константиновна

(Старкина (Беспалова)) Александра Константиновна

Место рождения

Россия

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1898 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Беспалов Константин Иванович

Мать: Беспалова Марина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старкин Иван Архипович

Рождение ребёнка
03.12.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старкин Иван Архипович

Рождение ребёнка
02.06.1956

Дочь: (Старкина) Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Старкин Иван Архипович

Рождение ребёнка
24.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старкин Иван Архипович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.