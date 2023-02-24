Беспалов Константин Иванович
Место рожденияЗабалуйка, 433001, Россия
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Забалуйка, 433001, Россия
Рождение ребёнка
19.08.1919
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Беспалова Марина Павловна
Забалуйка, 433001, Россия
Рождение ребёнка
15.02.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Беспалова Марина Павловна
Забалуйка, 433001, Россия
Рождение ребёнка
14.08.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Беспалова Марина Павловна
Забалуйка, 433001, Россия
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Александра Константиновна
Мать ребёнка: Беспалова Марина Павловна
Россия
Рождение ребёнка
02.12.1939
Дочь: Старкина Валентина Константиновна
Мать ребёнка: Беспалова Евдокия Алексеевна
Инза, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беспалов Борис Константинович
Мать ребёнка: Беспалова Евдокия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Председатель колхоза
Смерть
Неизвестно