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Беспалов Константин Иванович

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Место рождения

Забалуйка, 433001, Россия

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Беспалов Иван Климентович

Мать: Беспалова Ольга Михайловна

Забалуйка, 433001, Россия
Рождение ребёнка
19.08.1919

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Беспалова Марина Павловна

Забалуйка, 433001, Россия
Рождение ребёнка
15.02.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беспалова Марина Павловна

Забалуйка, 433001, Россия
Рождение ребёнка
14.08.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беспалова Марина Павловна

Забалуйка, 433001, Россия
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Александра Константиновна

Мать ребёнка: Беспалова Марина Павловна

Россия
Рождение ребёнка
02.12.1939

Дочь: Старкина Валентина Константиновна

Мать ребёнка: Беспалова Евдокия Алексеевна

Инза, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беспалова Марина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беспалов Борис Константинович

Мать ребёнка: Беспалова Евдокия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беспалова Евдокия Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Председатель колхоза
Смерть
Неизвестно
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