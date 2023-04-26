Беспалов Иван Климентович
Место рожденияЗабалуйка, 433001, Россия
Дата рождения28.01.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1873
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беспалов Фёдор
Мать ребёнка: Беспалова (Масикова) Ольга Михайловна
Бракосочетание
02.11.1890
Рождение ребёнка
1899
Сын: Беспалов Константин Иванович
Мать ребёнка: Беспалова (Масикова) Ольга Михайловна
Место жительства
1917
Сельскохозяйственная перепись
Смерть
Неизвестно