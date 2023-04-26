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Беспалов Иван Климентович

Место рождения

Забалуйка, 433001, Россия

Дата рождения

28.01.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1873

Отец: Безпалов Клемент Григорьевич

Мать: Безпалова Улита Никитина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беспалов Фёдор

Мать ребёнка: Беспалова (Масикова) Ольга Михайловна

Бракосочетание
02.11.1890

Жена: Беспалова (Масикова) Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Беспалов Константин Иванович

Мать ребёнка: Беспалова (Масикова) Ольга Михайловна

Место жительства
1917
Сельскохозяйственная перепись
Смерть
Неизвестно

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