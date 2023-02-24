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Безпалов Клемент Григорьевич

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Место рождения

село Забалуйка, Панцыревская волость, Городищевский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Безпалов Григорий Иванович

Мать: Безпалова Василиса Максимова

село Забалуйка, Панцыревская волость, Городищевский уезд, Пензенская губерния
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
13 лет по переписи
Рождение ребёнка
28.01.1873

Сын: Беспалов Иван Климентович

Мать ребёнка: Безпалова Улита Никитина

Забалуйка, 433001, Россия
Рождение ребёнка
1875

Сын: Безпалов Григорий Климентович

Мать ребёнка: Безпалова Улита Никитина

Забалуйка, 433001, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безпалова Улита Никитина

Смерть
Неизвестно
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