Безпалов Клемент Григорьевич
Место рождениясело Забалуйка, Панцыревская волость, Городищевский уезд, Пензенская губерния
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1845
село Забалуйка, Панцыревская волость, Городищевский уезд, Пензенская губерния
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
13 лет по переписи
Рождение ребёнка
28.01.1873
Сын: Беспалов Иван Климентович
Мать ребёнка: Безпалова Улита Никитина
Забалуйка, 433001, Россия
Рождение ребёнка
1875
Сын: Безпалов Григорий Климентович
Мать ребёнка: Безпалова Улита Никитина
Забалуйка, 433001, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Безпалова Улита Никитина
Смерть
Неизвестно