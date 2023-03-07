Безпалов Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Безпалов Иван Фёдоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Сын: Безпалов Клемент Григорьевич
Мать ребёнка: Безпалова Василиса Максимова
село Забалуйка, Панцыревская волость, Городищевский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Ольга Григорьевна
Мать ребёнка: Безпалова Василиса Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно