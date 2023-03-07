Безпалов Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безпалов Григорий Иванович

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Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Безпалов Иван Фёдоров

Мать: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Безпалов Клемент Григорьевич

Мать ребёнка: Безпалова Василиса Максимова

село Забалуйка, Панцыревская волость, Городищевский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Ольга Григорьевна

Мать ребёнка: Безпалова Василиса Максимова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безпалова Василиса Максимова

Смерть
Неизвестно
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