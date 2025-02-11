Безпалов Дмитрий Климентов 10.10.1878 — найти родственников по фамилии на Familio

Безпалов Дмитрий Климентов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 10.10.1878, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умер 12.10.1878, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Безпалов Климентий Григорьевич1845 г.р.
Мать
Безпалова Улита Никитина (Андреева?)До 1855 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1878

Отец: Безпалов Климентий Григорьевич

Мать: Безпалова Улита Никитина (Андреева?)

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
12.10.1878
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: В молодом возрасте | Натурально

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