Безпалов Дмитрий Климентов
мужской, родился 10.10.1878, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умер 12.10.1878, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецБезпалов Климентий Григорьевич1845 г.р.
МатьБезпалова Улита Никитина (Андреева?)До 1855 г.р.
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Рождение
10.10.1878
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
12.10.1878
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область