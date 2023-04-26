Безпалова Улита Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безпалова Улита Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безпалов Клемент Григорьевич

Рождение ребёнка
28.01.1873

Сын: Беспалов Иван Климентович

Отец ребёнка: Безпалов Клемент Григорьевич

Рождение ребёнка
1875

Сын: Безпалов Григорий Климентович

Отец ребёнка: Безпалов Клемент Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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