Безпалова Улита Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.01.1873
Сын: Беспалов Иван Климентович
Отец ребёнка: Безпалов Клемент Григорьевич
Рождение ребёнка
1875
Сын: Безпалов Григорий Климентович
Отец ребёнка: Безпалов Клемент Григорьевич
Смерть
Неизвестно