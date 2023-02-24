Беспалова (Масикова) Ольга Михайловна
Место рожденияЗабалуйка, 433001, Россия
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Забалуйка, 433001, Россия
Бракосочетание
02.11.1890
Забалуйка, 433001, Россия
Рождение ребёнка
1899
Сын: Беспалов Константин Иванович
Отец ребёнка: Беспалов Иван Климентович
Забалуйка, 433001, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беспалов Фёдор
Отец ребёнка: Беспалов Иван Климентович
Забалуйка, 433001, Россия
Смерть
Неизвестно