Беспалова (Масикова) Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беспалова (Масикова) Ольга Михайловна

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Место рождения

Забалуйка, 433001, Россия

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Масиков Михаил Кузьмин

Мать: Масикова Неонилла Алексеева

Забалуйка, 433001, Россия
Бракосочетание
02.11.1890

Муж: Беспалов Иван Климентович

Забалуйка, 433001, Россия
Рождение ребёнка
1899

Сын: Беспалов Константин Иванович

Отец ребёнка: Беспалов Иван Климентович

Забалуйка, 433001, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беспалов Фёдор

Отец ребёнка: Беспалов Иван Климентович

Забалуйка, 433001, Россия
Смерть
Неизвестно
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