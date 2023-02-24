Масикова (Большакова) Неонилла Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМасикова (Большакова) Неонилла Алексеева

Масикова (Большакова) Неонилла Алексеева

avatar

Место рождения

Бояркино,Инзенский район, Ульяновская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Большаков Алексей Михайлович

Мать: Большакова Прасковья Семёнова

Бояркино,Инзенский район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
06.02.1872

Муж: Масиков Михаил Кузьмин

Забалуйка, 433001, Россия
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Беспалова Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Масиков Михаил Кузьмин

Забалуйка, 433001, Россия
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close