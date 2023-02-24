Масикова (Большакова) Неонилла Алексеева
Место рожденияБояркино,Инзенский район, Ульяновская область
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Бояркино,Инзенский район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
06.02.1872
Забалуйка, 433001, Россия
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Беспалова Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Масиков Михаил Кузьмин
Забалуйка, 433001, Россия
Смерть
Неизвестно