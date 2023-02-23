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Большакова Прасковья Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Большаков Алексей Михайлович

село Бояркино, Городищевский уезд, Пензенская Губе
Рождение ребёнка
1854

Сын: Большаков Сергей Алексеев

Отец ребёнка: Большаков Алексей Михайлович

село Бояркино, Городищевский уезд, Пензенская Губе
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Масикова Неонилла Алексеева

Отец ребёнка: Большаков Алексей Михайлович

Бояркино,Инзенский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Большаков Иван Алексеев

Отец ребёнка: Большаков Алексей Михайлович

село Бояркино, Городищевский уезд, Пензенская Губе
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Большаков Алексей Михайлович

Смерть
Неизвестно
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