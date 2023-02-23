Большакова Прасковья Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Большаков Алексей Михайлович
село Бояркино, Городищевский уезд, Пензенская Губе
Рождение ребёнка
1854
Сын: Большаков Сергей Алексеев
Отец ребёнка: Большаков Алексей Михайлович
село Бояркино, Городищевский уезд, Пензенская Губе
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Масикова Неонилла Алексеева
Отец ребёнка: Большаков Алексей Михайлович
Бояркино,Инзенский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Большаков Алексей Михайлович
село Бояркино, Городищевский уезд, Пензенская Губе
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно