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Масиков Михаил Кузьмин

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Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Масиков Кузьма Петрович

Мать: Масикова Улита Петрова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
2 семья
Бракосочетание
06.02.1872

Жена: Масикова Неонилла Алексеева

Забалуйка, 433001, Россия
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Беспалова Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Масикова Неонилла Алексеева

Забалуйка, 433001, Россия
Смерть
Неизвестно
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