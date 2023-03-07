Масиков Михаил Кузьмин
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Масиков Кузьма Петрович
Мать: Масикова Улита Петрова
Место жительства
1858
2 семья
Бракосочетание
06.02.1872
Забалуйка, 433001, Россия
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Беспалова Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Масикова Неонилла Алексеева
Забалуйка, 433001, Россия
Смерть
Неизвестно