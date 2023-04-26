Беспалов Борис Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беспалов Борис Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Беспалов Константин Иванович

Мать: Беспалова Евдокия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.10.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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