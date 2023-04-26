Беспалова Марина Павловна
Место рожденияЗабалуйка, 433001, Россия
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.08.1919
Дочь: (Беспалова) Анна
Отец ребёнка: Беспалов Константин Иванович
Рождение ребёнка
15.02.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Беспалов Константин Иванович
Рождение ребёнка
14.08.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Беспалов Константин Иванович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: (Старкина (Беспалова)) Александра Константиновна
Отец ребёнка: Беспалов Константин Иванович
Смерть
Неизвестно