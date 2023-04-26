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Беспалова Марина Павловна

Место рождения

Забалуйка, 433001, Россия

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

1919 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1928 г.р.

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беспалов Константин Иванович

Рождение ребёнка
19.08.1919

Дочь: (Беспалова) Анна

Отец ребёнка: Беспалов Константин Иванович

Рождение ребёнка
15.02.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беспалов Константин Иванович

Рождение ребёнка
14.08.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беспалов Константин Иванович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: (Старкина (Беспалова)) Александра Константиновна

Отец ребёнка: Беспалов Константин Иванович

Смерть
Неизвестно

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