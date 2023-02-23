Старкина Акулина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1932
Дочь: Дойкина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Кошкин Василий (алексеевич?)
с. Комаровка, ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кошкин Василий (алексеевич?)
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно