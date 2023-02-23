Старкина Акулина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старкина Акулина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

1932 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1932

Дочь: Дойкина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Кошкин Василий (алексеевич?)

с. Комаровка, ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кошкин Василий (алексеевич?)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошкин Василий (алексеевич?)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старкин Архип Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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