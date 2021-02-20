Дойкина (Кошкина) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дойкина (Кошкина) Анна Васильевна

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Место рождения

с. Комаровка, ульяновская область

Дата рождения

16.09.1932

Дата смерти

20.02.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1932

Отец: Кошкин Василий (алексеевич?)

Мать: Старкина Акулина Ивановна

с. Комаровка, ульяновская область
Рождение ребёнка
09.09.1957

Сын: Дойкин Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Дойкин Иван Андреевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1962

Сын: Дойкин Николай Иванович

Отец ребёнка: Дойкин Иван Андреевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.05.1967

Сын: Дойкин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Дойкин Иван Андреевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дойкин Иван Андреевич

Смерть
20.02.2021
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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