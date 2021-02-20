Дойкина (Кошкина) Анна Васильевна
Место рожденияс. Комаровка, ульяновская область
Дата рождения16.09.1932
Дата смерти20.02.2021
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1932
с. Комаровка, ульяновская область
Рождение ребёнка
09.09.1957
Отец ребёнка: Дойкин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1962
Отец ребёнка: Дойкин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
07.05.1967
Отец ребёнка: Дойкин Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.02.2021