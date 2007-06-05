Дойкин Иван Андреевич
Место рожденияНикитино, Николаевкого р-он Ульяновской облю Росси
Дата рождения16.09.1933
Дата смерти05.06.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1933
Никитино, Николаевкого р-он Ульяновской облю Росси
Рождение ребёнка
09.09.1957
Мать ребёнка: Дойкина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1962
Мать ребёнка: Дойкина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
07.05.1967
Мать ребёнка: Дойкина Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дойкина Анна Васильевна
Смерть
05.06.2007
Похороны
Неизвестно