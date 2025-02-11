Дойкин Иван Андреевич 16.09.1933 — найти родственников по фамилии на Familio

Дойкин Иван Андреевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 16.09.1933, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 05.06.2007, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Дойкин Св Во 27.03.1939, Зам Пред С/С 1934-35 Андрей Васильевич01.07.1903 г.р.
Мать
Дойкина (Тюрина) Евдокия Викуловна/ Вуколовна24.02.1902 г.р.
Супруги
Дойкина (Кошкина) Анна Васильевна16.09.1932 г.р.
Дети
Дойкин Анатолий Иванович09.09.1957 г.р.
Дойкин Николай ИвановичОколо 1962 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1933

Отец: Дойкин Св Во 27.03.1939, Зам Пред С/С 1934-35 Андрей Васильевич

Мать: Дойкина (Тюрина) Евдокия Викуловна/ Вуколовна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дойкина (Кошкина) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
09.09.1957

Сын: Дойкин Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Дойкина (Кошкина) Анна Васильевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Около 1962

Сын: Дойкин Николай Иванович

Мать ребёнка: Дойкина (Кошкина) Анна Васильевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
07.05.1967

Сын: Дойкин Владимир Иванович

Мать ребёнка: Дойкина (Кошкина) Анна Васильевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
05.06.2007
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Похороны
Неизвестно
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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