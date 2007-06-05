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Дойкин Иван Андреевич

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Место рождения

Никитино, Николаевкого р-он Ульяновской облю Росси

Дата рождения

16.09.1933

Дата смерти

05.06.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1933

Отец: Дойкин Св Во 27.03.1939 Андрей Васильевич

Мать: Дойкина Евдокия Вуколовна

Никитино, Николаевкого р-он Ульяновской облю Росси
Рождение ребёнка
09.09.1957

Сын: Дойкин Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Дойкина Анна Васильевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1962

Сын: Дойкин Николай Иванович

Мать ребёнка: Дойкина Анна Васильевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.05.1967

Сын: Дойкин Владимир Иванович

Мать ребёнка: Дойкина Анна Васильевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дойкина Анна Васильевна

Смерть
05.06.2007
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Похороны
Неизвестно
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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