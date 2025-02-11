Дойкин Иван Андреевич
мужской, родился 16.09.1933, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 05.06.2007, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецДойкин Св Во 27.03.1939, Зам Пред С/С 1934-35 Андрей Васильевич01.07.1903 г.р.
МатьДойкина (Тюрина) Евдокия Викуловна/ Вуколовна24.02.1902 г.р.
Супруги
Дойкина (Кошкина) Анна Васильевна16.09.1932 г.р.
Дети
Дойкин Анатолий Иванович09.09.1957 г.р.
Дойкин Николай ИвановичОколо 1962 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
16.09.1933
Отец: Дойкин Св Во 27.03.1939, Зам Пред С/С 1934-35 Андрей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.09.1957
Мать ребёнка: Дойкина (Кошкина) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1962
Мать ребёнка: Дойкина (Кошкина) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
07.05.1967
Мать ребёнка: Дойкина (Кошкина) Анна Васильевна
Смерть
05.06.2007
Похороны
Неизвестно