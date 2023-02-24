Дойкин св во 27.03.1939 Андрей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дойкин св во 27.03.1939 Андрей Васильевич

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Место рождения

Никитино, Николаевкого р-он Ульяновской облю Росси

Дата рождения

01.07.1903

Дата смерти

?.07.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1903

Отец: Дойкин Василий Егорович

Мать: Дойкина Аграфена Васильева

Никитино, Николаевкого р-он Ульяновской облю Росси
Рождение ребёнка
24.07.1926

Сын: Дойкин Василий Андреевич

Мать ребёнка: Дойкина Евдокия Вуколовна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.09.1933

Сын: Дойкин Иван Андреевич

Мать ребёнка: Дойкина Евдокия Вуколовна

Никитино, Николаевкого р-он Ульяновской облю Росси
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щеголева Мария Андреевна

Мать ребёнка: Дойкина Евдокия Вуколовна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дойкина Евдокия Вуколовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дойкина Евдокия Вуколовна

Смерть
?.07.1943
Дн
Причина смерти: Пропал без вести
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