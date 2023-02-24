Дойкин св во 27.03.1939 Андрей Васильевич
Место рожденияНикитино, Николаевкого р-он Ульяновской облю Росси
Дата рождения01.07.1903
Дата смерти?.07.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1903
Никитино, Николаевкого р-он Ульяновской облю Росси
Рождение ребёнка
24.07.1926
Мать ребёнка: Дойкина Евдокия Вуколовна
Рождение ребёнка
16.09.1933
Мать ребёнка: Дойкина Евдокия Вуколовна
Никитино, Николаевкого р-он Ульяновской облю Росси
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щеголева Мария Андреевна
Мать ребёнка: Дойкина Евдокия Вуколовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дойкина Евдокия Вуколовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дойкина Евдокия Вуколовна
Смерть
?.07.1943
Дн
Причина смерти: Пропал без вести