(Шиндина св во 17.06.1970) Елена Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Шиндина св во 17.06.1970) Елена Матвеевна

(Шиндина св во 17.06.1970) Елена Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1915

Дата смерти

03.04.1993

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1915

Отец: Шиндин Матвей Тимофеев

Мать: Шиндина Прасковья Кузьминична

Рождение ребёнка
15.08.1937

Сын: Дойкин Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Дойкин Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дойкин Тимофей Иванович

Смерть
03.04.1993
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