(Шиндина св во 17.06.1970) Елена Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1915
Дата смерти03.04.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1915
Рождение ребёнка
15.08.1937
Сын: Дойкин Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Дойкин Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дойкин Тимофей Иванович
Смерть
03.04.1993