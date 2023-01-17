Дойкин Тимофей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дойкин Тимофей Иванович

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

12.01.1915

Дата смерти

03.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1915

Отец: Дойкин(курка) (выдано 13.10.38) Иван Павлович

Мать: Дойкина Марина Платоновна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.08.1937

Сын: Дойкин Александр Тимофеевич

Мать ребёнка: Елена Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елена Матвеевна

Смерть
03.02.1942
Причина смерти: умер от болезни
Похороны
Неизвестно
Ленинградская обл., Слуцкий р-н, ст. Понтонная, могила № 7
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