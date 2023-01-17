Дойкин Тимофей Иванович
Место рождения
Дата рождения12.01.1915
Дата смерти03.02.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1915
Рождение ребёнка
15.08.1937
Сын: Дойкин Александр Тимофеевич
Мать ребёнка: Елена Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елена Матвеевна
Смерть
03.02.1942
Причина смерти: умер от болезни
Похороны
Неизвестно
Ленинградская обл., Слуцкий р-н, ст. Понтонная, могила № 7