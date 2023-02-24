Дойкина (Афанасьева) Марина Платоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1885
Дата смертиДо 1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1885
Бракосочетание
23.?.1906
Рождение ребёнка
11.01.1907
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Дойкин(курка) (выдано 13.10.38) Иван Павлович
Рождение ребёнка
20.09.1908
Дочь: Ефросиния Ивановна
Отец ребёнка: Дойкин(курка) (выдано 13.10.38) Иван Павлович
Рождение ребёнка
19.08.1910
Дочь: Васса Ивановна
Отец ребёнка: Дойкин(курка) (выдано 13.10.38) Иван Павлович
Рождение ребёнка
04.01.1913
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Дойкин(курка) (выдано 13.10.38) Иван Павлович
Рождение ребёнка
12.01.1915
Отец ребёнка: Дойкин(курка) (выдано 13.10.38) Иван Павлович
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дойкин (курка) Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Дойкин(курка) (выдано 13.10.38) Иван Павлович
Смерть
До 1938