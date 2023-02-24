Дойкина (Афанасьева) Марина Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дойкина (Афанасьева) Марина Платоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1885

Дата смерти

До 1938

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1885

Отец: Никитин /афанасьев/ Платон Павлович

Мать: Татьяна Павловна

Бракосочетание
23.?.1906

Муж: Дойкин(курка) (выдано 13.10.38) Иван Павлович

Рождение ребёнка
11.01.1907

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Дойкин(курка) (выдано 13.10.38) Иван Павлович

Рождение ребёнка
20.09.1908

Дочь: Ефросиния Ивановна

Отец ребёнка: Дойкин(курка) (выдано 13.10.38) Иван Павлович

Рождение ребёнка
19.08.1910

Дочь: Васса Ивановна

Отец ребёнка: Дойкин(курка) (выдано 13.10.38) Иван Павлович

Рождение ребёнка
04.01.1913

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Дойкин(курка) (выдано 13.10.38) Иван Павлович

Рождение ребёнка
12.01.1915

Сын: Дойкин Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Дойкин(курка) (выдано 13.10.38) Иван Павлович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дойкин (курка) Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Дойкин(курка) (выдано 13.10.38) Иван Павлович

Смерть
До 1938
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