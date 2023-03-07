(Чапунова?) Татьяна Павловна
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Чапунов? Павел Спиридонов
Мать: не указана
Дочь: Дойкина Марина Платоновна
Отец ребёнка: Никитин /афанасьев/ Платон Павлович
Дочь: Анастасия Платоновна
Отец ребёнка: Никитин /афанасьев/ Платон Павлович
Сын: Никитин/ Афанасьев/ Федор Платонович
Отец ребёнка: Никитин /афанасьев/ Платон Павлович
Дочь: Прасковья Платоновна
Отец ребёнка: Никитин /афанасьев/ Платон Павлович
Дочь: Дарья Платоновна
Отец ребёнка: Никитин /афанасьев/ Платон Павлович
Дочь: Тюрина Лукерия Платоновна
Отец ребёнка: Никитин /афанасьев/ Платон Павлович
Дочь: Тремасова Марфа Платоновна
Отец ребёнка: Никитин /афанасьев/ Платон Павлович
Сын: Никитин /афанасьев/ Петр Платонович
Отец ребёнка: Никитин /афанасьев/ Платон Павлович
Дочь: Дорогова Матрена Платоновна
Отец ребёнка: Никитин /афанасьев/ Платон Павлович
Сын: Никитин /афанасьев/ Илья Платонов
Отец ребёнка: Никитин /афанасьев/ Платон Павлович