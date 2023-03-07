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(Чапунова?) Татьяна Павловна

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Место рождения

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Чапунов? Павел Спиридонов

Мать: не указана

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
05.?.1884

Муж: Никитин /афанасьев/ Платон Павлович

Рождение ребёнка
15.07.1885

Дочь: Дойкина Марина Платоновна

Отец ребёнка: Никитин /афанасьев/ Платон Павлович

Рождение ребёнка
21.10.1887

Дочь: Анастасия Платоновна

Отец ребёнка: Никитин /афанасьев/ Платон Павлович

Рождение ребёнка
18.09.1889

Сын: Никитин/ Афанасьев/ Федор Платонович

Отец ребёнка: Никитин /афанасьев/ Платон Павлович

Рождение ребёнка
10.10.1892

Дочь: Прасковья Платоновна

Отец ребёнка: Никитин /афанасьев/ Платон Павлович

Рождение ребёнка
17.03.1895

Дочь: Дарья Платоновна

Отец ребёнка: Никитин /афанасьев/ Платон Павлович

Рождение ребёнка
11.05.1897

Дочь: Тюрина Лукерия Платоновна

Отец ребёнка: Никитин /афанасьев/ Платон Павлович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.07.1899

Дочь: Тремасова Марфа Платоновна

Отец ребёнка: Никитин /афанасьев/ Платон Павлович

Рождение ребёнка
11.06.1902

Сын: Никитин /афанасьев/ Петр Платонович

Отец ребёнка: Никитин /афанасьев/ Платон Павлович

Рождение ребёнка
25.03.1905

Дочь: Дорогова Матрена Платоновна

Отец ребёнка: Никитин /афанасьев/ Платон Павлович

Рождение ребёнка
20.07.1907

Сын: Никитин /афанасьев/ Илья Платонов

Отец ребёнка: Никитин /афанасьев/ Платон Павлович

Смерть
Неизвестно
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