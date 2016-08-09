Дойкин Александр Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дойкин Александр Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1937

Дата смерти

09.08.2016

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1915 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1937

Отец: Дойкин Тимофей Иванович

Мать: Елена Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
09.08.2016
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