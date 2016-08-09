Дойкин Александр Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1937
Дата смерти09.08.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1937
Отец: Дойкин Тимофей Иванович
Мать: Елена Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
09.08.2016