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Тремасов Иван Терентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1857

Отец: Тремасов Терентий Петрович

Мать: Тремасова Акулина Андреевна

Рождение ребёнка
23.01.1877

Дочь: Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
05.01.1879

Сын: Тремасов Иван Иванович

Мать ребёнка: Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
17.11.1885

Сын: Тремасов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
05.07.1887

Сын: Тремасов Матвей Иванович

Мать ребёнка: Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
01.03.1889

Сын: Тремасов (выдано 19.10.35.) Василий Иванович

Мать ребёнка: Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
15.04.1891

Сын: Тремасов (умер?) Семен Иванович

Мать ребёнка: Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
07.07.1893

Дочь: Ефимия Ивановна

Мать ребёнка: Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
24.01.1895

Дочь: Добролюбова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Анастасия Алексеевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.05.1898

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: Анастасия Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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