Тремасов Иван Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1857
Рождение ребёнка
23.01.1877
Дочь: Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
05.01.1879
Мать ребёнка: Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
17.11.1885
Сын: Тремасов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
05.07.1887
Мать ребёнка: Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
01.03.1889
Сын: Тремасов (выдано 19.10.35.) Василий Иванович
Мать ребёнка: Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
15.04.1891
Сын: Тремасов (умер?) Семен Иванович
Мать ребёнка: Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
07.07.1893
Дочь: Ефимия Ивановна
Мать ребёнка: Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
24.01.1895
Дочь: Добролюбова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Анастасия Алексеевна
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.05.1898
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Анастасия Алексеевна
Смерть
Неизвестно