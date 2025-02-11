Старкина Федосья Юдиновна
женский, родилась 1805, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 09.04.1856, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецИуда Кузьмин1769 г.р.
Супруги
Старкин Андрей Степанович1802 г.р.
Дети
Старкин Илья Андреев15.07.1828 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
1805
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Упоминание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Место жительства
1816
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
10.04.1827
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Тремасова (Старкина) Акулина Андреевна
Отец ребёнка: Старкин Андрей Степанович
Рождение ребёнка
15.07.1828
Сын: Старкин Илья Андреев
Отец ребёнка: Старкин Андрей Степанович
Рождение ребёнка
26.08.1832
Дочь: (Старкина) Марфа Андреевна
Отец ребёнка: Старкин Андрей Степанович
Рождение ребёнка
17.11.1834
Сын: Старкин Григорий Младший Андреевич
Отец ребёнка: Старкин Андрей Степанович
Место жительства
1835
Рождение ребёнка
25.04.1836
Отец ребёнка: Старкин Андрей Степанович
Место жительства
1850
Смерть
09.04.1856