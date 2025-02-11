Старкина Федосья Юдиновна 1805 — найти родственников по фамилии на Familio

Старкина Федосья Юдиновна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1805, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 09.04.1856, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Иуда Кузьмин1769 г.р.
Мать
(Хавронья Иванова) Февронья Иванова / Хавронья Иванова1768 г.р.
Супруги
Старкин Андрей Степанович1802 г.р.
Дети
Старкин Илья Андреев15.07.1828 г.р.
Тремасова (Старкина) Акулина Андреевна1828 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Иуда Кузьмин

Мать: (Хавронья Иванова) Февронья Иванова / Хавронья Иванова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Упоминание
Неизвестно

Яндекс диск | https://disk.yandex.ru/d/BqnmLaBqJ_GkQQ

Упоминание
Неизвестно

Блог в ВК | https://vk.com/wall-218720354_338 | Федосья Юдинова (Иудина) Из записи о браке Степана Андреева и Федосьи Иудиной за 1827 год я узнаю, что Федосья из Баевки. Родилась она до 1810 года. Смотрим РС Баевки за 1816 год. Имя Иуда весьма редкое. В семье Июду Козьмина и Хавроньи дочь Федосья 12 лет, полностью подходит под параметры поиска.Значит родилась Федосья в 1804 году.

Место жительства
1816
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

69

Бракосочетание
10.04.1827

Муж: Старкин Андрей Степанович

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Тремасова (Старкина) Акулина Андреевна

Отец ребёнка: Старкин Андрей Степанович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
15.07.1828

Сын: Старкин Илья Андреев

Отец ребёнка: Старкин Андрей Степанович

Рождение ребёнка
26.08.1832

Дочь: (Старкина) Марфа Андреевна

Отец ребёнка: Старкин Андрей Степанович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
17.11.1834

Сын: Старкин Григорий Младший Андреевич

Отец ребёнка: Старкин Андрей Степанович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

30 лет по переписи

Рождение ребёнка
25.04.1836

Сын: Старкин Яков Андреевич

Отец ребёнка: Старкин Андрей Степанович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
09.04.1856
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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