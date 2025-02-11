(Хавронья Иванова) Февронья Иванова / Хавронья Иванова
женский, родилась 1768, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецИван Михайлов1750 г.р.
Дети
Иван Иудин23.09.1797 г.р.
Фома Иудин1801 г.р.Показать еще 5
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Упоминание
Неизвестно
Место жительства
1782
Место жительства
1795
Рождение ребёнка
23.09.1797
Сын: Иван Иудин
Отец ребёнка: Иуда Кузьмин
Рождение ребёнка
1801
Сын: Фома Иудин
Отец ребёнка: Иуда Кузьмин
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Старкина Федосья Юдиновна
Отец ребёнка: Иуда Кузьмин
Рождение ребёнка
1806
Сын: Максим Юдин
Отец ребёнка: Иуда Кузьмин
Рождение ребёнка
1808
Сын: Трофим Иудин
Отец ребёнка: Иуда Кузьмин
Рождение ребёнка
1809
Сын: Тимофей Юдин
Отец ребёнка: Иуда Кузьмин
Рождение ребёнка
1815
Сын: Егор Юдин
Отец ребёнка: Иуда Кузьмин
Место жительства
1816
Место жительства
1835
Смерть
Неизвестно