(Хавронья Иванова) Февронья Иванова / Хавронья Иванова 1768 — найти родственников по фамилии на Familio

(Хавронья Иванова) Февронья Иванова / Хавронья Иванова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1768, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Иван Михайлов1750 г.р.
Мать
(Наталья Кондратьева) Наталья Андреева / Наталья Кондратьева1748 г.р.
Дети
Иван Иудин23.09.1797 г.р.
Фома Иудин1801 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Иван Михайлов

Мать: (Наталья Кондратьева) Наталья Андреева / Наталья Кондратьева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Упоминание
Неизвестно

Блог в ВК | https://vk.com/wall-218720354_487 | Февронья Иванова (Хавронья) Мать Федосьи Юдиной https://vk.com/wall-218720354_338 Упоминается в РС 1835, записано просто - Иуды жена Хавронья, возраст 55. В РС 1816 - Хавронья, возраст 46 И только в РС 1795 года запись: У Июды жена Февронья Иванова дочь, Старинная той деревни. Возраст 27 Выходит в 1835 году потеряли 10 лет у Хавроньи

Место жительства
1782
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1795
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
23.09.1797

Сын: Иван Иудин

Отец ребёнка: Иуда Кузьмин

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1801

Сын: Фома Иудин

Отец ребёнка: Иуда Кузьмин

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Старкина Федосья Юдиновна

Отец ребёнка: Иуда Кузьмин

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1806

Сын: Максим Юдин

Отец ребёнка: Иуда Кузьмин

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1808

Сын: Трофим Иудин

Отец ребёнка: Иуда Кузьмин

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1809

Сын: Тимофей Юдин

Отец ребёнка: Иуда Кузьмин

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1815

Сын: Егор Юдин

Отец ребёнка: Иуда Кузьмин

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1816
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

69

Место жительства
1835
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

66

Смерть
Неизвестно

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