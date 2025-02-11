Иван Михайлов 1750 — найти родственников по фамилии на Familio

Иван Михайлов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1750, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1841, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Михайла Архипов1725 г.р.
Мать
(Наталья Иванова) Анастасия Иванова / Наталья Иванова1732 г.р.
Супруги
(Наталья Кондратьева) Наталья Андреева / Наталья Кондратьева1748 г.р.
Дети
(Хавронья Иванова) Февронья Иванова / Хавронья Иванова1768 г.р.
Григорий Иванов1798 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Михайла Архипов

Мать: (Наталья Иванова) Анастасия Иванова / Наталья Иванова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Упоминание
Неизвестно

Блог в ВК | https://vk.com/wall-218720354_522 | Иван Михайлов Отец Февроньи (Хавроньи) Ивановой https://vk.com/wall-218720354_487 В РС 1795 года была указано, что Февронья старинная деревни той и в последующих сказках она указывалась, как Хавронья. Старинная деревни той, значит взята в той же деревне. В РС Баевки за 1782 год нет ни одной Февроньи, зато есть Хавронья и отец Иван и возраст 14 - сходится. Иван Михайлов долгожитель, он упоминается в 7 сказках! Первое упоминание в РС 1762 года - возраст 12 лет, значит родился в 1750 году. В РС 1850 года указывается, что умер в 1841 году. Прожил 91 год!

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Наталья Кондратьева) Наталья Андреева / Наталья Кондратьева

Упоминание
Неизвестно

Яндекс диск | https://disk.yandex.ru/d/wOGWtwdAJsEbIw

Место жительства
1762
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1768

Дочь: (Хавронья Иванова) Февронья Иванова / Хавронья Иванова

Мать ребёнка: (Наталья Кондратьева) Наталья Андреева / Наталья Кондратьева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1782
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1798

Сын: Григорий Иванов

Мать ребёнка: (Наталья Кондратьева) Наталья Андреева / Наталья Кондратьева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1811
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

115

Место жительства
1816
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

105

Место жительства
1835
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

98

Смерть
1841
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

115

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