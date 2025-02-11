Иван Михайлов
мужской, родился 1750, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1841, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецМихайла Архипов1725 г.р.
Супруги
Дети
Григорий Иванов1798 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Упоминание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Место жительства
1762
Рождение ребёнка
1768
Дочь: (Хавронья Иванова) Февронья Иванова / Хавронья Иванова
Мать ребёнка: (Наталья Кондратьева) Наталья Андреева / Наталья Кондратьева
Место жительства
1782
Рождение ребёнка
1798
Сын: Григорий Иванов
Мать ребёнка: (Наталья Кондратьева) Наталья Андреева / Наталья Кондратьева
Место жительства
1811
Место жительства
1816
Место жительства
1835
Смерть
1841
Место жительства
1850