Иуда Кузьмин
мужской, родился 1769, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1823, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецКузьма Федоров1748 г.р.
МатьУльяна Яковлева1750 г.р.
Дети
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Отец: Кузьма Федоров
Мать: Ульяна Яковлева
Сын: Иван Иудин
Мать ребёнка: (Хавронья Иванова) Февронья Иванова / Хавронья Иванова
Сын: Фома Иудин
Мать ребёнка: (Хавронья Иванова) Февронья Иванова / Хавронья Иванова
Дочь: Старкина Федосья Юдиновна
Мать ребёнка: (Хавронья Иванова) Февронья Иванова / Хавронья Иванова
Сын: Максим Юдин
Мать ребёнка: (Хавронья Иванова) Февронья Иванова / Хавронья Иванова
Сын: Трофим Иудин
Мать ребёнка: (Хавронья Иванова) Февронья Иванова / Хавронья Иванова
Сын: Тимофей Юдин
Мать ребёнка: (Хавронья Иванова) Февронья Иванова / Хавронья Иванова
Сын: Егор Юдин
Мать ребёнка: (Хавронья Иванова) Февронья Иванова / Хавронья Иванова