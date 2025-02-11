Иуда Кузьмин 1769 — найти родственников по фамилии на Familio

Иуда Кузьмин

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1769, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1823, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Кузьма Федоров1748 г.р.
Мать
Ульяна Яковлева1750 г.р.
Дети
Иван Иудин23.09.1797 г.р.
Фома Иудин1801 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Кузьма Федоров

Мать: Ульяна Яковлева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Упоминание
Неизвестно

Яндекс диск | https://disk.yandex.ru/d/Ao2xchrp7dJSrw

Упоминание
Неизвестно

Блог в ВК | https://vk.com/wall-218720354_476 | Июда Кузьмин Отец Федосьи Юдиной https://vk.com/wall-218720354_338 Я нашел Федосью в РС Баевки за 1816 год, там же указан её отец. На момент переписи ему 46 лет, значит родился примерно в 1770 году. Метрических книг за этот год не найдено.

Место жительства
1795
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

стр. 687

Рождение ребёнка
23.09.1797

Сын: Иван Иудин

Мать ребёнка: (Хавронья Иванова) Февронья Иванова / Хавронья Иванова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1801

Сын: Фома Иудин

Мать ребёнка: (Хавронья Иванова) Февронья Иванова / Хавронья Иванова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Старкина Федосья Юдиновна

Мать ребёнка: (Хавронья Иванова) Февронья Иванова / Хавронья Иванова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1806

Сын: Максим Юдин

Мать ребёнка: (Хавронья Иванова) Февронья Иванова / Хавронья Иванова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1808

Сын: Трофим Иудин

Мать ребёнка: (Хавронья Иванова) Февронья Иванова / Хавронья Иванова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1809

Сын: Тимофей Юдин

Мать ребёнка: (Хавронья Иванова) Февронья Иванова / Хавронья Иванова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1815

Сын: Егор Юдин

Мать ребёнка: (Хавронья Иванова) Февронья Иванова / Хавронья Иванова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1816
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

69

Смерть
1823
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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