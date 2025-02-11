Кузьма Федоров 1748 — найти родственников по фамилии на Familio

Кузьма Федоров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1748, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1807, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Алёшка Сескаев Федор Степанов (Алексей/Алёшка Сескаев/Севкаев)1713 г.р.
Мать
Мария Тимофеева Из Собакиной1713 г.р.
Дети
Афанасий Кузьмин1767 г.р.
Иуда Кузьмин1769 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Алёшка Сескаев Федор Степанов (Алексей/Алёшка Сескаев/Севкаев)

Мать: Мария Тимофеева Из Собакиной

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Упоминание
Неизвестно

Блог в ВК | https://vk.com/wall-218720354_512

Упоминание
Неизвестно

Яндекс диск | https://disk.yandex.ru/d/_I_8AHP1ESIugQ

Место жительства
1762
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

стр 294 слева

Рождение ребёнка
1767

Сын: Афанасий Кузьмин

Мать ребёнка: Ульяна Яковлева

Рождение ребёнка
1769

Сын: Иуда Кузьмин

Мать ребёнка: Ульяна Яковлева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1774

Сын: Прасковья Кузьмина

Мать ребёнка: Ульяна Яковлева

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Пелагея Кузьмина

Мать ребёнка: Ульяна Яковлева

Место жительства
1782
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

стр 843

Место жительства
1795
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

стр 686 об

Смерть
1807
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1811
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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