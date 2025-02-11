Кузьма Федоров
мужской, родился 1748, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1807, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
МатьМария Тимофеева Из Собакиной1713 г.р.
Дети
Афанасий Кузьмин1767 г.р.
Иуда Кузьмин1769 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Алёшка Сескаев Федор Степанов (Алексей/Алёшка Сескаев/Севкаев)
Упоминание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Место жительства
1762
Рождение ребёнка
1767
Сын: Афанасий Кузьмин
Мать ребёнка: Ульяна Яковлева
Рождение ребёнка
1769
Сын: Иуда Кузьмин
Мать ребёнка: Ульяна Яковлева
Рождение ребёнка
1774
Сын: Прасковья Кузьмина
Мать ребёнка: Ульяна Яковлева
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Пелагея Кузьмина
Мать ребёнка: Ульяна Яковлева
Место жительства
1782
Место жительства
1795
Смерть
1807
Место жительства
1811