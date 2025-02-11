Ульяна Яковлева 1750 — найти родственников по фамилии на Familio

Ульяна Яковлева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1750

умерла Неизвестно

Отец
ЯковДо 1732 г.р.
Дети
Афанасий Кузьмин1767 г.р.
Иуда Кузьмин1769 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Яков

Мать: не указана

Упоминание
Неизвестно

Блог в ВК | https://vk.com/wall-218720354_518 | Ульяна Яковлева Жена Кузьмы Фёдорова https://vk.com/wall-218720354_512 и мать Июду Кузьмина https://vk.com/wall-218720354_476 По переписи 1782 ей 32 года, значит родилась в 1750 году Так же указано, что взята в оной же округе из села Найман Есть вероятность найти её в РС Наймана за 1762 год. Если кто-то встречал в открытом доступе эту РС прошу сообщить.

Упоминание
Неизвестно

Яндекс диск | https://disk.yandex.ru/d/tkyo2bj_tQZpFw

Рождение ребёнка
1767

Сын: Афанасий Кузьмин

Отец ребёнка: Кузьма Федоров

Рождение ребёнка
1769

Сын: Иуда Кузьмин

Отец ребёнка: Кузьма Федоров

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1774

Сын: Прасковья Кузьмина

Отец ребёнка: Кузьма Федоров

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Пелагея Кузьмина

Отец ребёнка: Кузьма Федоров

Место жительства
1782
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1795
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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