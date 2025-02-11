Ульяна Яковлева
женский, родилась 1750
умерла Неизвестно
ОтецЯковДо 1732 г.р.
Дети
Афанасий Кузьмин1767 г.р.
Иуда Кузьмин1769 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Яков
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1767
Сын: Афанасий Кузьмин
Отец ребёнка: Кузьма Федоров
Рождение ребёнка
1769
Сын: Иуда Кузьмин
Отец ребёнка: Кузьма Федоров
Рождение ребёнка
1774
Сын: Прасковья Кузьмина
Отец ребёнка: Кузьма Федоров
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Пелагея Кузьмина
Отец ребёнка: Кузьма Федоров
Место жительства
1782
Место жительства
1795
Смерть
Неизвестно