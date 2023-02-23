Марья Собакино
Место рождениядер. Собакино
Дата рождения1713
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Собакино
Рождение ребёнка
1744
Отец ребёнка: Федор (Алефтей или Алексей Сескаев или Селкаев)
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1746
Сын: Логин Федоров
Отец ребёнка: Федор (Алефтей или Алексей Сескаев или Селкаев)
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Федоров Семион
Отец ребёнка: Федор (Алефтей или Алексей Сескаев или Селкаев)
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Федор (Алефтей или Алексей Сескаев или Селкаев)
Рождение ребёнка
1749
Сын: Козма Федоров
Отец ребёнка: Федор (Алефтей или Алексей Сескаев или Селкаев)
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Федоров Марка
Отец ребёнка: Федор (Алефтей или Алексей Сескаев или Селкаев)
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Федоров Егор
Отец ребёнка: Федор (Алефтей или Алексей Сескаев или Селкаев)
Смерть
Неизвестно