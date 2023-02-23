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Марья Собакино

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Место рождения

дер. Собакино

Дата рождения

1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1744 г.р.
1746 г.р.
Около 1747 г.р.
Около 1749 г.р.
1749 г.р.
Около 1755 г.р.

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Собакино
Рождение ребёнка
1744

Сын: Лешин Василей Федоров

Отец ребёнка: Федор (Алефтей или Алексей Сескаев или Селкаев)

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Логин Федоров

Отец ребёнка: Федор (Алефтей или Алексей Сескаев или Селкаев)

Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Федоров Семион

Отец ребёнка: Федор (Алефтей или Алексей Сескаев или Селкаев)

Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Федор (Алефтей или Алексей Сескаев или Селкаев)

Рождение ребёнка
1749

Сын: Козма Федоров

Отец ребёнка: Федор (Алефтей или Алексей Сескаев или Селкаев)

Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Федоров Марка

Отец ребёнка: Федор (Алефтей или Алексей Сескаев или Селкаев)

Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Федоров Егор

Отец ребёнка: Федор (Алефтей или Алексей Сескаев или Селкаев)

Смерть
Неизвестно
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