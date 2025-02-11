Марка Фёдоров Маркелл Федоров / Марка Фёдоров 1755 — найти родственников по фамилии на Familio

Марка Фёдоров Маркелл Федоров / Марка Фёдоров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1755, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1829, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Алёшка Сескаев Федор Степанов (Алексей/Алёшка Сескаев/Севкаев)1713 г.р.
Мать
Мария Тимофеева Из Собакиной1713 г.р.
Супруги
Дарья Иванова Из Давыдовки1751 г.р.
Дети
Егор Маркеллович1765 г.р.
Андрей Маркеллович1768 г.р.
Показать еще 7
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Алёшка Сескаев Федор Степанов (Алексей/Алёшка Сескаев/Севкаев)

Мать: Мария Тимофеева Из Собакиной

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Иванова Из Давыдовки

Рождение ребёнка
1765

Сын: Егор Маркеллович

Мать ребёнка: Дарья Иванова Из Давыдовки

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1768

Сын: Андрей Маркеллович

Мать ребёнка: Дарья Иванова Из Давыдовки

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1772

Сын: Ефим Маркеллович

Мать ребёнка: Дарья Иванова Из Давыдовки

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Федосья Маркелловна

Мать ребёнка: Дарья Иванова Из Давыдовки

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Пелагея Маркелловна

Мать ребёнка: Дарья Иванова Из Давыдовки

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Суркина Варвара (Возм. Маркелловна) (Возм. Маркелловна)

Мать ребёнка: Дарья Иванова Из Давыдовки

Рождение ребёнка
1783

Сын: Тихон Маркеллов

Мать ребёнка: Дарья Иванова Из Давыдовки

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1784

Сын: Василий Маркеллович

Мать ребёнка: Дарья Иванова Из Давыдовки

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Варвара Ii Маркелловна

Мать ребёнка: Дарья Иванова Из Давыдовки

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1829
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.