Марка Фёдоров Маркелл Федоров / Марка Фёдоров
мужской, родился 1755, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1829, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
МатьМария Тимофеева Из Собакиной1713 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Алёшка Сескаев Федор Степанов (Алексей/Алёшка Сескаев/Севкаев)
Сын: Егор Маркеллович
Мать ребёнка: Дарья Иванова Из Давыдовки
Сын: Андрей Маркеллович
Мать ребёнка: Дарья Иванова Из Давыдовки
Сын: Ефим Маркеллович
Мать ребёнка: Дарья Иванова Из Давыдовки
Дочь: Федосья Маркелловна
Мать ребёнка: Дарья Иванова Из Давыдовки
Дочь: Пелагея Маркелловна
Мать ребёнка: Дарья Иванова Из Давыдовки
Дочь: Суркина Варвара (Возм. Маркелловна) (Возм. Маркелловна)
Мать ребёнка: Дарья Иванова Из Давыдовки
Сын: Тихон Маркеллов
Мать ребёнка: Дарья Иванова Из Давыдовки
Сын: Василий Маркеллович
Мать ребёнка: Дарья Иванова Из Давыдовки
Дочь: Варвара Ii Маркелловна
Мать ребёнка: Дарья Иванова Из Давыдовки