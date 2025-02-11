Егор Маркеллович 1765 — найти родственников по фамилии на Familio

Егор Маркеллович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1765, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1799, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
Дарья Иванова Из Давыдовки1751 г.р.
Отец
Марка Фёдоров Маркелл Федоров / Марка Фёдоров1755 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Марка Фёдоров Маркелл Федоров / Марка Фёдоров

Мать: Дарья Иванова Из Давыдовки

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1799
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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