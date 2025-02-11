Егор Маркеллович
мужской, родился 1765, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1799, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
МатьДарья Иванова Из Давыдовки1751 г.р.
ОтецМарка Фёдоров Маркелл Федоров / Марка Фёдоров1755 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1799
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область