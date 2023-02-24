Тюрин св-во 22.08.1931 и 21.04.1971 Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТюрин св-во 22.08.1931 и 21.04.1971 Александр Николаевич

Тюрин св-во 22.08.1931 и 21.04.1971 Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1867 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1911

Отец: Тюрин Николай Николаевич

Мать: Тюрина Александра Артемьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюрин Николай Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюрин Александр Александрович

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Смерть
Неизвестно
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