Тюрин св-во 22.08.1931 и 21.04.1971 Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1911
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тюрин Николай Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тюрин Александр Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно