Давыдов Ефим Михайлович
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Давыдова Мавра Алексеевна
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Давыдова Мавра Алексеевна
Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Лукерья Ефимовна
Мать ребёнка: Давыдова Мавра Алексеевна
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Давыдова Мавра Алексеевна
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: Давыдова Мавра Алексеевна
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Давыдова Мавра Алексеевна
Рождение ребёнка
1867
Сын: Давыдов Димитрий Ефимович
Мать ребёнка: Давыдова Мавра Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давыдов Григорий Ефимович
Мать ребёнка: Давыдова Мавра Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно