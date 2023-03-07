Давыдов Ефим Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдов Ефим Михайлович

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Место рождения

Коростели, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Давыдов Михайло Давыдович

Мать: Давыдова Ксенья Варфоломеевна

Коростели, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Давыдов Федор Ефимович

Мать ребёнка: Давыдова Мавра Алексеевна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Давыдов Тихон Ефимович

Мать ребёнка: Давыдова Мавра Алексеевна

Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Лукерья Ефимовна

Мать ребёнка: Давыдова Мавра Алексеевна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Давыдов Тимофей Ефимович

Мать ребёнка: Давыдова Мавра Алексеевна

Рождение ребёнка
1860

Сын: Давыдов Артемий Ефимович

Мать ребёнка: Давыдова Мавра Алексеевна

Рождение ребёнка
1865

Сын: Давыдов Андрей Ефимович

Мать ребёнка: Давыдова Мавра Алексеевна

Рождение ребёнка
1867

Сын: Давыдов Димитрий Ефимович

Мать ребёнка: Давыдова Мавра Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давыдов Григорий Ефимович

Мать ребёнка: Давыдова Мавра Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова Мавра Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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