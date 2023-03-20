Давыдова Ксенья Варфоломеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДавыдова Ксенья Варфоломеевна

Давыдова Ксенья Варфоломеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Варфоломей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Васса Михайловна

Отец ребёнка: Давыдов Михайло Давыдович

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Настасья Михайловна

Отец ребёнка: Давыдов Михайло Давыдович

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Елена Михайловна

Отец ребёнка: Давыдов Михайло Давыдович

Коростели, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Давыдов Ефим Михайлович

Отец ребёнка: Давыдов Михайло Давыдович

Коростели, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Давыдов Трофим Михайлович

Отец ребёнка: Давыдов Михайло Давыдович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Давыдов Кузьма Михайлович

Отец ребёнка: Давыдов Михайло Давыдович

Коростели, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Михайло Давыдович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close