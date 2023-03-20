Давыдова Ксенья Варфоломеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Варфоломей
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Васса Михайловна
Отец ребёнка: Давыдов Михайло Давыдович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Настасья Михайловна
Отец ребёнка: Давыдов Михайло Давыдович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Елена Михайловна
Отец ребёнка: Давыдов Михайло Давыдович
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Давыдов Михайло Давыдович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Давыдов Трофим Михайлович
Отец ребёнка: Давыдов Михайло Давыдович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Давыдов Кузьма Михайлович
Отец ребёнка: Давыдов Михайло Давыдович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно