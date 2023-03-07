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Давыдов Михайло Давыдович

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Место рождения

Коростели, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1786

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Давыдов Давыд Силантьевич

Мать: Давыдова Настасья Михеевна

Коростели, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Васса Михайловна

Мать ребёнка: Давыдова Ксенья Варфоломеевна

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Настасья Михайловна

Мать ребёнка: Давыдова Ксенья Варфоломеевна

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Елена Михайловна

Мать ребёнка: Давыдова Ксенья Варфоломеевна

Коростели, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Давыдов Ефим Михайлович

Мать ребёнка: Давыдова Ксенья Варфоломеевна

Коростели, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Давыдов Трофим Михайлович

Мать ребёнка: Давыдова Ксенья Варфоломеевна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Давыдов Кузьма Михайлович

Мать ребёнка: Давыдова Ксенья Варфоломеевна

Коростели, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова Ксенья Варфоломеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Смерть
1851
Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Причина смерти: Причина неизвестна
Похороны
Неизвестно
Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
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