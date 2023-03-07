Давыдов Михайло Давыдович
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Васса Михайловна
Мать ребёнка: Давыдова Ксенья Варфоломеевна
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Настасья Михайловна
Мать ребёнка: Давыдова Ксенья Варфоломеевна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Елена Михайловна
Мать ребёнка: Давыдова Ксенья Варфоломеевна
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Давыдова Ксенья Варфоломеевна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Давыдов Трофим Михайлович
Мать ребёнка: Давыдова Ксенья Варфоломеевна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Давыдов Кузьма Михайлович
Мать ребёнка: Давыдова Ксенья Варфоломеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Смерть
1851
Причина смерти: Причина неизвестна
Похороны
Неизвестно