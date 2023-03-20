Давыдов Тимофей Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдов Тимофей Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Давыдов Ефим Михайлович

Мать: Давыдова Мавра Алексеевна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Анастасия Тимофеевна

Мать ребёнка: Давыдова Мария Афанасьевна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Давыдов Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Давыдова Мария Афанасьевна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Давыдов Ефим Тимофеевич

Мать ребёнка: Давыдова Мария Афанасьевна

Рождение ребёнка
03.11.1898

Дочь: Александра Тимофеевна

Мать ребёнка: Давыдова Мария Афанасьевна

Рождение ребёнка
24.03.1900

Сын: Давыдов Гавриил Тимофеевич

Мать ребёнка: Давыдова Мария Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова Мария Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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