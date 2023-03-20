Давыдов Тимофей Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Давыдов Ефим Михайлович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Анастасия Тимофеевна
Мать ребёнка: Давыдова Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Давыдов Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: Давыдова Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Давыдова Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
03.11.1898
Дочь: Александра Тимофеевна
Мать ребёнка: Давыдова Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
24.03.1900
Сын: Давыдов Гавриил Тимофеевич
Мать ребёнка: Давыдова Мария Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно